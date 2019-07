Gianluca Di Marzio, collega si Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante lla trasmissione "Calciomercato, l'originale":

"Nuovi contatti nelle utime ore tra l'Atletico Madrid e il Napoli per Hysaj. Gli spagnoli trattano con il procuratore dell'albanese, Mario Giuffredi in cerca di un accordo. Il Napoli deve cedere il giocatore anche perchè ha attualmente in rosa tre esterni di fascia destra con Di Lorenzo e Malcuit".