SKY - Nuova avventura europea per Hamsik: contatti serrati! È vicino al trasferimento in Turchia: la squadra

Ultimissime calciomercato - Marek Hamsik già pronto a lasciare il Goteborg. Il centrocampista slovacco ex Napoli è pronto per una nuova avventura in Europa, in particolare in Turchia. L'ex capitano azzurro infatti è sempre più vicino al Trabzonspor.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'esperienza al Goteborg, si preannuncia un'avventura in Turchia per Marek Hamsik dopo i "contatti serrati di questi giorni. L'opzione di vedere l'ex Napoli in Turchia è molto concreta, nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità per questa opzione".