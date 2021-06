Sky - Nuno Tavares all'Arsenal, agenti in contatto con il club per chiudere! Il calciatore sogna solo la Premier, anche Lokogna non vuole la Serie A

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romani di Sky Sport, l'Arsenal è in contatto con gli agenti di Nuno Tavares per chiudere il colpo e beffare Napoli, Lazio e gli altri club di Serie A interessati. I Gunners sono interessati al difensore portoghese e vogliono aggiungere concorrenza per Kieran Tierney come terzino sinistro. Secondo Fabrizio Romano, l'Arsenal è già in contatto diretto con gli agenti del giocatore per chiudere. Il calciatore sogna la Premier League, così come Lokonga: non prenderà in considerazione le offerte in Serie A fino a quando l'Arsenal sarà in corsa.