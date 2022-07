Sky - 'No' di Raspadori al rinnovo del Sassuolo, ha scelto Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Insiste il club azzurro per convincere il Sassuolo a cedere Giacomo Raspadori: l'attaccante italiano classe 2000, nel gruppo anche della Nazionale che ha vinto l'Europeo con Mancini. Qual è la situazione?

Arrivano aggiornamenti fronte Raspadori-Napoli da Sky Sport, con le news a Sky Sport 24 di Luca Cilli, esperto di mercato:

"Bozza di accordo fra Raspadori e il Napoli con ingaggio a salire, ma il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni. Non c'è la necessità e la volontà del Sassuolo di cedere Raspadori, dopo la cessione di Scamacca. Per convincerlo, il Sassuolo è pronto ad offrire un rinnovo con aumento. Ma Raspadori la sua scelta l'ha già fatta, comunicandolo ai due club e dando la precedenza al Napoli. Non si può rifiutare il Napoli, per lui rappresenterebbe uno step in avanti nella sua carriera. Il Napoli punta decisamente su di lui e farà di tutto per strapparlo al Sassuolo: piace tantissimo a società e Spalletti".