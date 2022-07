Sky - Napoli torna in corsa per Kim Min jae: non si sblocca l'affare tra Fenerbahce e Rennes, la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli resta in corsa per il difensore Kim Min jae. Lo scrive Gianluca Di Marzio, collega di Sky, sul suo profilo Twitter. Gli azzurri sembravano tagliati fuori ma a quanto pare la trattativa tra il Rennes ed il Fenerbahce non è ancora chiusa.

Kim-Napoli: si riapre la trattativa?

Secondo Gianluca di marzio la trattativa tra i francesi del Rennes ed i turchi del Fenerbahce sarebbe ancora in fase di stallo. Ragion per cui il Napoli sarebbe ancora in corsa per aggiudicarsi il possente difensore centrale coreano. Il Fenerbahce chiede il pagamento della clausola stimata in 20 milioni di euro in un'unica soluzione. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, gli azzurri avrebbero aumentato l'offerta iniziale portandola a 18 milioni.