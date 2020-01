Sky - Napoli su Vertonghen per sostituire Koulibaly, difensore libero di trattare con gli azzurri: i dettagli

La SSC Napoli continua a guardarsi attorno vista la finestra invernale di calciomercato. Jan Vertonghen del Tottenham è l'ultimo nome in orbita Napoli. Ecco quanto riportato da Sky Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è interessato a firmare il difensore del Tottenham Jan Vertonghen. Il club di Serie A lo vede come un leader con esperienza che può potenzialmente sostituire Kalidou Koulibaly, che è disponibile per la vendita ma è più probabile che se ne vada in estate. Questo quando Vertonghen sarà libero, con il suo contratto in scadenza alla fine della stagione. È libero di parlare con club stranieri questo mese, ora è entrato negli ultimi sei mesi del suo accordo. Il trentaduenne rimane aperto alle discussioni per un nuovo accordo con gli Spurs, tuttavia, soprattutto dopo che il suo compagno di centrodestra belga Toby Alderweireld ha firmato un nuovo accordo triennale il mese scorso".