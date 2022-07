Calciomercato Napoli - Secondo la redazione di Sky Sport, il club di De Laurentiis non molla Giacomo Raspadori:

"Se parte Petagna può arrivare Simeone o Raspadori. Raspadori? Il Napoli è pronto ad investire anche più di 30 milioni di euro per questo colpo in attacco. Per il momento il Sassuolo ha alzato il muro, ma bisogna aspettare l'evoluzione della vicenda".