Sky - Napoli prepara l'assalto ad Icardi, pronta offerta da 60 milioni: si attende l'ok del calciatore

Ultime calciomercato Napoli - Il nome di Mauro Icardi continua ad essere accostato con insistenza al Napoli: il centravanti argentino, convocato dall'Inter, resta in uscita ed attende novità per conoscere il suo futuro.

Mauro Icardi

Icardi Napoli, pronta offerta da 60 milioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli resta in prima fila per il giocatore: il club di De Laurentiis, infatti, è pronto a presentare un'offerta da 60 milioni di euro all'Inter per accaparrarsi Icardi ed anticipare la Juventus. C'è però da aspettare il si dell'argentino e di Wanda Nara: se dovese arrivare il via libera alle condizioni dei partenopei (ingaggio da 7,5 milioni più bonus) allora la trattativa potrebbe entrare nel vivo.