Per il terzino sinistro argentino Nicolas Tagliafico al Napoli ci sono possibilità? Come raccontato da Sky Sport, l'agente del giocatore è arrivato ad Amsterdam per parlare con l'Ajax insieme al giocatore.

Ultime mercato Napoli

Napoli, incontro a breve tra Ajax e Tagliafico

L'obiettivo è quello di capire se il club sarà aperto alla formula proposta dal Napoli (prestito con diritto di riscatto). L'unica certezza è che lui non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023.