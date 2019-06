Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha l’intenzione di chiudere per uno o due attaccanti. Attende l’apertura di Lozano: nel momento in cui accetta la destinazione Napoli, gli azzurri inizierebbe a cercare la quadra con il PSV per portarlo all’ombra del Vesuvio”.