Sky - Napoli-Hellas Verona, primi contatti per Casale: c'è anche la Lazio, può sostituire Koulibaly

Il Napoli in questa sessione di calciomercato vuole acquistare un difensore. Per questo, oltre a Leo Ostigard del Genoa, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi anche su Nicolò Casale, difensore centrale classe 1998 di proprietà dell'Hellas Verona.

Nicolò Casale

Il Napoli spinge per Casale

Come riporta la redazione di Sky, il Napoli ha contattato l'Hellas per capire le condizioni per poter eventualmente aprire una trattativa. Sul giocatore, comunque, c'è concorrenza: anche la Lazio è su di lui (che piace a Sarri), anche se neanche il club biancoceleste, per ora, ha mosso passi importanti a tal punto da potersi considerare in vantaggio. Per il Napoli, Nicolò Casale rappresenta sia un'alternativa a Ostigard, per cui ancora la trattativa con il Genoa non è stata chiusa, ma anche una mossa cautelativa in vista di una possibile futura partenza di Koulibaly con il Barcellona potrebbe presto spingere per chiudere.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli