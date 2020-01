SKY - Napoli-Fiorentina si gioca anche sul mercato, i viola avanzano per Amrabat: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferisce il collega Gianluca Di Marzio tramite il suo portale tra Napoli e Fiorentina sarà battaglia anche sul mercato dopo il duello sul mercato.

Mercato Napoli, duello con la Fiorentina per Amrabat

Sul classe 1996 ha messo gli occhi l'Inter, seguito dal Napoli, con gli azzurri che hanno trovato un accordo inserendo anche Rrahamani. Ma occhio alla Fiorentina, che insiste e prepara l’offerta, sulla scia di un pressing iniziato diversi giorni fa che ha fatto breccia nel giocatore convinto dal progetto viola. Da lunedì si entra nel vivo, con gli agenti che parleranno con il Verona e daranno la loro preferenza. Poi sarà la Fiorentina a dover trovare la cifra giusta con il club. Il Napoli in tutto questo, forte dell'accordo con l'Hellas, spera sempre in un sì del giocatore, ma i dubbi di quest'ultimo non sono stati cancellati e al momento non sono previsti nuovi incontri fissati tra Napoli e entourage del giocatore. E' sempre Napoli-Fiorentina. In campo e non solo.

Amrabat può essere trasferito formalmente ma non può giocare con nessun'altra squadra fino a fine stagione, dal momento che ha giocato già con due club, ovvero Verona e Bruges). Quindi, chi lo prenderà, non potrà comunque farlo giocare ma lo bloccherà per il futuro come investimento e tassello già completato.