Sky - Napoli, è Fabian Ruiz il prescelto: sarà ceduto e sacrificato per far cassa

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? Con la acquisita certezza di partecipare alla prossima Champions League, il Napoli può già proiettarsi alla prossima stagione. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti. Sono i due nomi dai quali ripartirà il Napoli. La conferma di entrambi, per il lavoro svolto in panchina e sul campo è il riconoscimento del presidente De Laurentiis che ora insieme al direttore sportivo Giuntoli dovrà programmare il prossimo mercato. Mentre restano in bilico alcuni big come Koulibaly, Fabian Ruiz ed Osimhen.

Calciomercato Napoli, decisa la cessione di Fabian Ruiz

Come confermato da Sky Sport, nel prossimo calciomercato il Napoli metterà in vendita Fabian Ruiz. Gli affari in entrata si potranno realizzare a fronte di una cessione importante. Fabian Ruiz, in scadenza tra un anno al 30 giugno 2023, è il principale indiziato a lasciare Napoli. Una scelta di mercato quasi obbligata. Il Napoli reputa lo spagnolo un giocatore forte, ma sostituibile, secondo i colleghi di Sky:

"Fabian Ruiz verso la cessione per fare cassa. Oltre alla partenza certa di Lorenzo Insigne, un altro nome su cui si punta l'attenzione è Fabian Ruiz: il Napoli non vuole ritrovarsi nella condizione di perderlo a zero come il capitano del Napoli o come la situazione Milik. L'abbattimento del monte ingaggi, insieme alla cessione dello spagnolo, sembrano le certezze del prossimo mercato".