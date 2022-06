Sky - Napoli, Fabian rifiuta il prolungamento con clausola rescissoria! Si continua a trattare

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Sky Sport sul futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. La redazione di Sky traccia i punti di contatto e le divergenze tra le situazioni contrattuali dei due calciatori del Napoli in scadenza. Sia Koulibaly che Fabian hanno un contratto con la SSC Napoli fino al 2023 e dunque hanno un'ultima occasione di accordarsi con De Laurentiis per il rinnovo, altrimenti sono destinati a dire addio subito oppure l'anno prossimo a parametro zero.

Rinnovo Koulibaly

Per quanto riguarda il futuro di Koulibaly, Sky Sport sottolinea la forte richiesta di Spalletti affinché il Napoli rinnovi il contratto del difensore senegalese. Non è chiaro, però, se alla fine il Napoli farà uno sforzo economico maggiore oppure se il calciatore si lascerà convincere dal tecnico partenopeo.

Rinnovo Fabian

Diversa invece è la situazione di Fabian Ruiz. Al momento il Napoli ha instaurato con lui una trattativa di rinnovo, proponendo un prolungamento contrattuale fino al 2024 e l'inserimento di una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi ad una cifra congrua l'anno prossimo. Il calciatore, però, non ha accettato l'ingaggio proposto dal Napoli e vorrebbe ritrattare anche l'importo della clausola rescissoria. Si continuerà a trattare e in caso di mancato accordo il Napoli attenderà offerte congrue al valore del giocatore.