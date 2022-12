Sky - Napoli, due regali di Natale e "mezzo" per Luciano Spalletti

Calciomercato SSC Napoli - "I regali di Natale per Spalletti", è l'editoriale di Gianluca Di Marzio che fa il punto sul mercato in entrata di gennaio degli azzurri. Il primo regalo l’allenatore del Napoli lo ha scartato vedendo l’infermeria vuota. Mentre altri sono arrivati dal mercato, o stanno per arrivare: "Due acquisti già definiti, altri in fase di studio. Il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato all’apertura del mercato di gennaio".

Calciomercato Napoli, i regali di Natale per Spalletti

Come racconta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sono diversi i regali di Natale per Luciano Spalletti. Potremmo dire due e mezzo:

"Il Napoli ha definito lo scambio con la Sampdoria che ha portato Bereszynski in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che ha coinvolto anche il giovane Zanoli, che va invece in blucerchiato in prestito secco. Nell'operazione coinvolto anche Nikita Contini che torna a Napoli come terzo portiere, con Sirigu che rimane. Il Napoli non si accontenta e pensa anche a giugno: ha messo nel mirino il centrocampista del Marocco Ounahi, protagonista del Mondiale in Qatar. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con l’agente. L'Angers fa una valutazione alta del cartellino del centrocampista: una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro".