Sky, Modugno: "Non credo il Real voglia cedere James e non dipende dal derby perso, il tempo un alleato degli azzurri"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Io non credo che il Real voglia cedere James Rodriguez e questo discorso non è iniziato necessariamente dopo il KO contro l'Atletico: un grande club come il Real Madrid non può farsi condizionare dal risultato di una amichevole. La speranza del Napoli è quella di tirare questa operazione per le lunghe, il tempo può essere un alleato".