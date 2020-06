Sky - Milik-Atletico Madrid, ieri primo sondaggio con l'entourage! Il Napoli ad oggi è disposto ad ascoltare solo offerte cash

Gli occhi del mercato su Arkadiusz Milik. Non solo la Juventus, ma anche l'Atletico Madrid secondo quanto riportato dal sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

"Nella giornata di ieri c'è stato un primo sondaggio da parte del club spagnolo con l'entourage del centravanti polacco del Napoli, possibile uscita dei prossimi mesi. La situazione contrattuale con scadenza 2021 lo mette in vetrina in questa finestra di mercato, ma il Napoli per il momento è disposto solamente ad ascoltare offerte importanti senza l'inserimento di contropartite tecniche"