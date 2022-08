Sky - Mertens vuole la Champions: ecco le squadre su di lui fra Serie A e l'estero

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Dries Mertens dopo l'addio alla SSC Napoli? Tante soluzioni, fra la Serie A e l'estero, con l'obiettivo del belga di giocare la prossima Champions League. E allora, quali sono le squadre?

Del futuro di Dries Mertens ne ha parlato a Sky Sport 24, Francesco Modugno da Castel di Sangro:

"Dries Mertens lascia Napoli ma non lascerà casa sua. Ha però pronto il messaggio di saluto ai napoletani sui social, magari col magone di non esser riuscito a trovare un accordo con De Laurentiis, per rimanere nella sua Napoli. Nuova squadra? Tante voci e ipotesi in Italia, dalla Juventus alla Salernitana. Ma adesso si guarda intorno con la voglia e la necessità di giocarsi la Champions, con tanti club su di lui, non mancano le ipotesi: Marsiglia, Ajax, club turchi e il Valencia di Gattuso. Non mancano le soluzioni".