Mertens al Galatasaray? La redazione di Sky con Gianluca Di Marzio riporta le ultime notizie in merito al futuro del belga ex Napoli. Dries Mertens è alla ricerca di una nuova squadra. Sull'attaccante belga si sta muovendo seriamente il Galatasaray. Il club turco al momento deve alzare l'offerta: la richiesta d'ingaggio di Mertens si aggira in torno a 5 milioni. Su di lui ci sono anche Marsiglia e Ajax.