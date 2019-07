Sky, Marchetti: "Napoli, tra stanotte e domani si chiude per Rog! Tottenham su Hysaj"

Calciomercato Napoli, è il arrivo il terzo acquisto. Lo conferma Gianluca Marchetti, collega di Sky, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Tra stanotte e domani invece il Napoli chiuderà per la cessione di Rog al Cagliari: 2 milioni di prestito e 13 in obbligo di riscatto. Una volta definita questa cessione verrà perfezionato l’arrivo di Elmas dal Fenerbahce, anche questa operazione da 15-16 milioni di euro. Il passaggio di Trippier all’ateltico Madrid libera invece il posto da terzino del Tottenham e il club inglese può pescare in Italia, proprio dal Napoli: il nome più caldo è quello di Hysaj proprio del Napoli, alternativa (ma non troppo!!), Florenzi.