Sky, Marchetti: "Lozano acquisto record, messaggio chiaro del Napoli! C'è un'intenzione seria"

Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione improntata sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nelle prossime ore Lozano dovrebbe raggiungere Napoli, non questa sera. Oltre le visite mediche c'è da firmare il contratto, la questione su Lozano è che il Napoli ha fatto e farà un investimento record per la propria storia. Questo ti testimonia la voglia di crescere della società, con giocatori funzionali al progetto e che possano crescere nel Napoli. La seconda è che il Napoli ha avuto sin dall'inizio la voglia di andare a migliorare facendo un investimento importante in attacco. Se fosse arrivato Pépé, a livello di cartellino, il Napoli avrebbe speso ancora di più! Fra Pépé, Lozano, James, Icardi e Llorente che resta una pista in piedi, significa che vuoi rinforzare seriamente l'attacco".