Sky, Marchetti: "L'accordo tra Lille e Napoli per Osimhen non è in discussione, ma c'è un problema con i procuratori"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Accelerata per Osimhen? Ieri abbiamo raccontato di un blitz in località segreta, perché non avevamo certezza fosse Olbia, ma resta il fatto che Osimhen ha incontrato di nuovo il Napoli. Il Lille vuole chiudere il prima possibile per cui l’accordo non è in discussione anche perché il Napoli è stata la società più pronta a fare un’offerta per l’attaccante. Non credo sia un’operazione da 80 mln, immagino più un affare da circa 60 mln. La questione Gabriel non è indirizzata come quella di Osimhen perchè è un altro extracomunitario e poi perché se non parte un difensore, difficilmente il Napoli ne prenderà un altro. Il problema Osimhen è il balletto dei procuratori. Il club azzurro ha raggiunto un accordo con alcuni personaggi, che detenevano la procura del ragazzo. Poi, pare che Osimhen abbia ascoltato le sirene di altri soggetti, procuratori, che raccontano un accordo più vantaggioso con un’altra società. C’è chi parla del Milan, ma non ci risulta. Il Lille è l’ultimo dei problemi perchè il Napoli ha messo sul tavolo i soldi, manca solo la firma del ragazzo e quando arriverà, l’affare sarà in discesa. De Laurentiis è un grande comunicatore e può aver lasciato intendere qualcosa in più perché gli piace giocare su queste cose, poi vedremo giovedì cosa ci dirà".