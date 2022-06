Sky, Marchetti: "Koulibaly, vi spiego perché non va né alla Juve né al Barcellona"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista esperto di calcio mercato di Sky Sport:

"Koulibaly alla Juve? Credo che non sia una pista così comoda intanto perché la Juventus sta cercando un difensore, ma non è la priorità. Koulibaly farebbe sicuramente comodo, ma se il club dovesse scegliere come spendere i soldi adesso, non prenderebbe il difensore. E' stato 9 anni a Napoli per cui credo che il calciatore prenderebbe in considerazione più un’altra destinazione. Per me oggi la Juventus non rappresenta un’opzione concreta per Koulibaly. Ad oggi neanche il Barcellona per la questione del tetto ingaggi. Il mercato ce l’ha Koulibaly, ma bisogna vedere quanti arriveranno con i soldi in mano".