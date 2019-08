Editoriale di Luca Marchetti per Tuttomercatoweb, c'è anche un passaggio sul Napoli:

Il Napoli sta definendo l'operazione Lozano: si sta stilando il contratto quinquennale per il messicano. In uscita una volta arrivato Lozano uscirà uno fra Ounas e Verdi. Più facile il primo (che ha molte offerte in prestito) piuttosto che il secondo. A meno che a Napoli non arrivi poi un nuovo giocatore in avanti fra quelli che Giuntoli sta trattando (Llorente, James Rodriguez, lo stesso Icardi di cui sopra).