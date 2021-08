Sky - Luperto lascia il Napoli: va all'Empoli in prestito secco

Sebastiano Luperto si prepara a tornare all'Empoli. Tre anni dopo il suo primo passaggio in Toscana, nella stagione 2017-2018, il difensore è ad un passo dal vestire nuovamente la maglia azzurra.

La trattativa tra il Napoli e l'Empoli, infatti, è in chiusura. Luperto si trasferirà in prestito secco e ritroverà Aurelio Andreazzoli, allenatore azzurro nella sua prima esperienza all'ombra dello stadio Castellani.

Luperto tornerà ad Empoli con un bagaglio d'esperienze accumulate negli ultimi tre anni. Dopo aver salutato la Toscana, nel 2018, il difensore è rimasto alla corte di Ancelotti. Due stagioni con la maglia del Napoli che lo ha poi ceduto, nell'ultimo campionato, in prestito al Crotone.

Adesso un nuovo prestito, ma stavolta in una piazza che Luperto conosce bene con la voglia di mettersi in gioco nel "suo" Empoli 2.0.