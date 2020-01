Sky - Lobotka, testa solo al Napoli: stasera non sarà nemmeno in panchina! Intesa vicina

Calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka vicinissimo al Napoli, arriva l'ennesimo indizio. Secondo quanto infatti riferisce SkySport, pur essendo stato convocato per Celta Vigo-Osasuna di stasera, il giocatore finirà dritto in tribuna stasera allo stadio Balaidos.

Ecco quanto si legge dal sito di Gianluca Di Marzio:

"Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri". Detto, fatto. Oscar Garcia, allenatore del Calta Vigo, ieri aveva parlato chiaro e per la gara di oggi contro l'Osasuna (fischio d'inizio alle 21 italiane) escluderà Stanislav Lobotka che dunque non scenderà in campo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina.

Lo slovacco al momento pensa solo al Napoli e infatti da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all'intesa tra le parti.