Ultime notizie mercato Napoli - Si prospettano giorni molto intensi in casa Napoli, che nella giornata di oggi ha definito l'operazione Demme e che sta cercando di piazzare l'affondo decisivo per regalare a Rino Gattuso anche Stanislav Lobotka. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio portale, gli azzurri avrebbero mosso dei passi importanti per lo slovacco alzando l'offerta al Celta Vigo a 22 milioni più cinque di bonus. La fumata bianca è vicina, forse come non mai, ed a conferma di ciò c'è il fatto che il Celta abbia di fatto chiuso per quello che sarà il suo sostituto, vale a dire Guido Rodriguez, centrocampista argentino del Club America. Il sì è ad un passo dal momento che, a quanto pare, restano da definire solamente i termini di pagamento, con il 'sì' finale che può arrivare già domani

Lobotka Napoli