Sky - Lobotka a Castel Volturno per firmare con il Napoli, Gattuso spera di averlo già per la Fiorentina!

Ultime notizie mercato Napoli - E' il giorno di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, infatti, già da alcuni giorni in città, è giunto proprio in questi istanti a Castel Volturno, accompagnato in macchina dai due agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, che insieme a tutto lo staff hanno seguito la trattativa nelle ultime settimane tra Napoli e la Spagna. A riportare la notizia è il portale di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, che aggiunge come il motivo di questa visita al centro sportivo sia quello che tutti possono immaginare: il calciatore, infatti, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni. Una volta siglato l'accordo, il giocatore si metterà a disposizione di Gennaro Gattuso che spera di poter contare su di lui già per la gara contro la Fiorentina, anche se andranno superati prima alcuni ostacoli burocratici per la registrazione dei documenti e il nuovo tesseramento.

Stanislav Lobotka Napoli