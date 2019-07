Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Roma ha messo nel mirino Gonzalo Higuain e lo vorrebbe prendere in prestito. Da vedere, però, quella che sarà la volontà di Higuain che, attraverso suo fratello, ha espresso la volontà di voler restare alla Juventus e di non voler andare in altri club italiani”.