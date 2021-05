Sky - La Lazio incontra l'agente di Sarri, chieste informazioni anche su Maksimovic

Nella giornata di ieri i vertici della Lazio hanno incontrato a Roma Fali Ramadani, procuratore di Maurizio Sarri e, fra gli altri, del difensore del Napoli Nikola Maksimovic e del centrale tedesco Jerome Boateng. Lo riporta il sito del giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"I biancocelesti hanno cercato di capire se la pista che porta all'allenatore toscano sia percorribile, specialmente in termini di richiesta economica. Sempre con Ramadani, però, la Lazio ha anche mosso i primi passi in ottica mercato: tra gli assistiti del procuratore non mancano infatti alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng: i difensori di Napoli e Bayern Monaco piacciono a Lotito e Tare, che per il momento hanno chiesto informazioni su entrambi"