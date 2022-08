Sky - La Juve continua a trattare Mertens, offerto un biennale: gli aggiornamenti

Calciomercato Serie A - La Juve continua a trattare Dries Mertens. A rivelarlo sono i colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio:

"Non solo Filip Kostic: la Juventus insiste anche per Dries Mertens. L'attaccante belga, che ha lasciato il Napoli dopo 9 stagioni, ha ricevuto una proposta dal club bianconero.

La Juventus continua a insistere per arrivare a Dries Mertens. L'attaccante belga, che ha salutato Napoli dopo nove anni con un toccante messaggio pubblicato sui social, è attualmente svincolato e in cerca di una nuova avventura (anche il Galatasaray punta l'ex PSV Eindhoven)

La dirigenza bianconera ha messo sul tavolo un contratto biennale per il classe 1987, che però non apre alla possibilità di trasferirsi a Torino".