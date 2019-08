Sportitalia - La gerarchia nella testa di Icardi: Juve, Roma e Napoli, all'Inter l'ultima parola

Il futuro di Mauro Icardi è tutto da scrivere, ma la gerarchia nella sua testa è scolpita da un pezzo. L’argentino vuole la Juve, ha messo i bianconeri in cima alla lista dei desideri e aspetta sviluppi che potrebbero coinvolgere anche Dybala (seguito con forza dal Paris Saint-Germain), un profilo che intriga non poco Marotta. Su Maurito sono andati in pressing anche Napoli e Roma, come raccontato, quest’ultima ha proposto soldi più Dzeko per arrivare a Icardi, ma il club nerazzurro chiede molto più cash di quello che vorrebbe metterne sul piatto Pallotta. La gerarchia nella testa di Maurito è questa, nell’ordine: Juve, Roma e Napoli. Ecco perché per ora i tentativi dei giallorossi e dei partenopei hanno rimbalzato su un muro di cemento armato: soltanto se non ci fossero spiragli per un trasferimento alla Juve, allora Icardi potrebbe aprire alle altre soluzioni. Sempre se per l’Inter ci saranno le condizioni giuste, considerato che il club nerazzurro ha tutte le carte in mano e potrebbe giocare al rialzo sul cartellino dell’attaccante. A costo di andare all’ennesima rotta di collisione con Mauro e chi lo assiste. Ma la volontà è quella di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito.