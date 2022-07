Sky - La Cremonese lavora per il ritorno di Gaetano: altri due club di A sul ragazzo

Calciomercato Napoli - La Cremonese vuole Gianluca Gaetano del Napoli, per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno. Sul classe 2000 - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - ci sono anche Empoli e Sampdoria, anche se i blucerchiati sono più lontani dopo l'arrivo di Djuricic e la trattativa per Villar.

Gaetano alla Cremonese?

Dell'opportunità che Gaetano potesse tornare alla Cremonese ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 17 giugno (CLICCA QUI). Ai grigiorossi piace molto anche Zerbin che per adesso è sotto osservazione così come il centrocampista di Cimitile.