Il Napoli valuterà Zerbin a Dimaro e Castel di Sangro: la Cremonese si prenota in caso di prestito | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - L'esordio con la Nazionale allenata da Roberto Mancini è stato il giusto coronamento per Alessio Zerbin che di chilometri ne ha macinati a sinistra dai Dilettanti. Il principino, così soprannominato per la sua chioma bionda e gli occhi azzurri, ha dato dimostrazione di avere quella fame, quel fuoco dentro per poter giocarsi le sue chance in serie A. Giuntoli, suo padre calcistico, insieme a Spalletti lo vorrà vedere all'opera nel doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Soltanto successivamente verrà presa una decisione sul da farsi, ma nel frattempo gli estimatori non mancano.

Zerbin

Quale sarà il futuro di Zerbin?

Il Napoli non vuole privarsene (solo in prestito) prima di non averlo fatto testare a Spalletti. In caso di permanenza potrebbe occupare la casella di Ounas negli attaccanti ma, qualora si decidesse di darlo in prestito, ecco che ci sarebbe un club pronto ad accoglierlo: la Cremonese. I grigiorossi hanno palesato il loro interesse per Zerbin al Napoli specificando di essere disposti ad aspettare anche agosto inoltrato per aggiudicarselo in prestito. Il Napoli ha informato la Cremonese che, se Zerbin verrà ceduto, sarebbe la prima squadra ad essere interpellata.

