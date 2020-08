Sky - L'Inter punta Mykolenko, sul terzino della Dinamo Kiev anche il Napoli

Ultimissime notizie mercato Napoli - Il Napoli ha messo gli occhi su Vitaliy Mykolenko, esterno basso classe ’99 della Dinamo Kiev, autore anche di 4 gol e 7 assist nell’ultima stagione in Ucraina. Gli azzurri lo considerano una alternativa a Sergio Reguilon per puntellare il ruolo di terzino sinistro. Sul ragazzo, però, ci sono gli occhi anche dell'Inter, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio. L'obiettivo principale dei nerazzurri resta comunque Emerson Palmieri per il quale un affondo con il Chelsea può arrivare al termine dell’Europa League.

