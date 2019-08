Calciomercato Napoli - Richieste inglesi per il portiere Rafael. Il giocatore brasiliano vuole trovare più spazio per questo ha chiesto di risolvere il contratto con la Sampdoria.

Per lui nell’ultima stagione solamente quattro presenze, due in campionato e due in Coppa Italia. Per questo ha chiesto alla squadra blucerchiata di svincolarsi, per lui è pronta un’offerta dall’Inghilterra. Lo vuole infatti il Reading, squadra di Championship, seconda divisione inglese, allenata da José Manuel Gomes