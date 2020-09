Sky - Koulibaly, l'agente è in Italia: sta convincendo il City a rilanciare! Pronti tre colpi con la cessione di Kalidou

Calciomercato Napoli - Cessione Koulibaly e acquisti vari, arrivano aggiornamenti da SkySport. A fornirli è Gianluca Di Marzio:

"Il mercato del Napoli dipende molto dalla cessione di Koulibaly, l'agente è a Milano e sta cercando di far amentare l'offerta Manchester City così che il Napoli possa ritenersi soddisfatto. Con la cessione del senegalese poi il mercato decollerebbe con l'arrivo di un difensore, oggi De Laurentiis ha parlato di Sokratis ed è vero, Veretout che la Roma non vuole vendere ma l'agente è lì a Castel di Sangro anche per il rinnovo di Hysaj e ne parla, e poi c'è Boga. Il Napoli vuole provarci, ma per farlo bisogna vendere Koulibaly".