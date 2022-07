Sky - Koulibaly-Juve difficile, incontro Ramadani anche per Milenkovic: la situazione

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da Sky Sport dopo l'incontro fra l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, e la Juventus oggi.

Ai microfoni di Sky Sport nel corso di Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha dichiarato:

"Incontro Koulibaly-Juve: è vero, Fali Ramadani ha incontrato Cherubini e Tognozzi. Ma hanno parlato anche di Milenkovic: è chiaro che la Juventus si sta preparando alla cessione di De Ligt a Bayern o Chelsea. Se De Ligt dovesse essere ceduto, la Juve lo sostituirà con uno o due difensori. Con Koulibaly non è facile la trattativa: il giocatore non vorrebbe un'altra squadra italiana ma Barcellona o Chelsea. Bisognerà capire se la Juve farà un'offerta al Napoli nei prossimi giorni: De Laurentiis capite che chiederà tanto per cederlo, non è un'operazione facile".