Sky - Kim, pressing del Napoli in Turchia: superato il Rennes, decisive le prossime ore

Calciomercato Napoli - Kim-Napoli, ore decisive le prossime per provare a sgambettare il Rennes e chiudere l’affare. Come riferisce SkySport, è pronto un rilancio del club azzurro per il coreano che intanto ha controsorpassato i francesi.

Mercato Napoli, blitz per Kim in Turchia

Ecco quanto riferito in particolare dal collega Gianluca Di Marzio:

"E’ partita la missione del Napoli per prendere Kim, un dirigente è in Turchia e oggi sarà la giornata decisiva per capire se Kim può diventare o meno un giocatore azzurro. Superato il Rennes nel frattempo. Parliamo di un profilo molto forte: se il club di ADL dovesse riuscire a prenderlo, farebbe uno dei colpi più interessanti del mercato”.