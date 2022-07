Calciomercato Napoli - Fumata bianca in arrivo per Kim Min-Jae in ottica azzurra. Lo annunciano i colleghi di SkySport e ancor più in particolare Francesco Modugno in collegamento.

Mercato Napoli, è fatta per Kim

Secondo quanto si apprende, in queste ore a Rivisondoli (comune abruzzese, ndr), ci sono alcuni componenti dell’entourage del giocatore che stanno trattando con De Laurentiis e Giuntoli. Si limano i dettagli. L’annuncio - si apprende - è atteso nella giornata di domani tra mattina o pomeriggio.