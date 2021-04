Sky - Kaio Jorge, il Napoli la squadra più interessata: richieste informazioni, nelle prossime settimane può esserci l'affondo

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi più chiacchierati del momento è certamente quello di Kaio Jorge, talento del Santos per il quale si parla di una valutazione che si aggira tra i 30 ed i 50 milioni di euro. Negli ultimi giorni è stato dato per fatto il suo passaggio alla Lazio, ma ci ha pensato il club capitolino a smentire tutto. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale "Grand Hotel Calciomercato", la squadra maggiormente interessata all'attaccante sarebbe però il Napoli. Per ora c'è stata solo una richiesta di informazioni ma non è da escludere che nelle prossime settimane possa arrivare l'affondo decisivo.