Sky - Juventus, occhi su Trippier in caso di addio di Cancelo! Bianconeri interessati anche ad un altro nome accostato al Napoli

Mercato Juve - Tra i nomi accostati con maggiore insistenza al Napoli negli ultimi mesi meritano una menzione particolare certamente Kieran Trippier e di Niccolò Barella. A quanto pare, però, sono profili sulle cui tracce si sta muovendo anche la Juventus. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i bianconeri potrebbero fiondarsi seriamente sul laterale inglese nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte importanti per Joao Cancelo, che piace e non poco a diversi club di Premier.

Calciomercato Juventus, occhi su Barella

Altro nome particolarmente attenzionato dai bianconeri è quello di Barella del Cagliari. Nel passato il centrocampista è stato accostato anche al Napoli, con Ancelotti che lo ha più volte elogiato ma che è destinato ad approdare presso altri lidi. Piace anche all'Inter, all'Atletico Madrid ed in Inghilterra.