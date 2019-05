Sky - James Rodriguez lascia il Bayern, c’è anche il Napoli su di lui

Calciomercato. Bayern Monaco-James Rodriguez: la storia è al capolinea. A due anni dal suo approdo in Germania, potrebbe essere terminata l’avventura del colombiano in Bundesliga: è quanto rivela Sky Deutschland, secondo cui la decisione del giocatore, pronto a tornare al Real Madrid dal prestito, sarebbe ormai definitiva e irreversibile.

Ultime mercato Napoli, su James anche la Juventus

La corsa a James Rodriguez, nel caso in cui il giocatore voglia lasciare i Blancos, è dunque pronta a cominciare. Secondo quanto riporta Sky, il Bayern Monaco non sarebbe a questo punto disposto a pagare i 42 milioni di euro per il riscatto del giocatore dal Real Madrid. E tra le interessate al fantasista ci sarebbe anche la Juventus. Sul 27enne anche gli occhi del Napoli, con Ancelotti che lo ha già allenato in passato.

Le ultime notizie di Calciomercato