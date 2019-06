Sky - James non esclude Lozano, il Napoli lavora su entrambi: questi gli esuberi che potrebbero finanziare il doppio colpo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato in onda su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“James continua a mandare segnali al Napoli che non molla Lozano. Potrebbe, infatti, arrivare insieme al colombiano. Si sta parlando di diritti d’immagine ma il percorso da questo punto di vista è in salita. E’ vero che sarebbe un doppio colpo dispendioso ma ci sono alcune norme che possono agevolare questa operazione. Inoltre, al di là delle cessioni dei big, vendendo calciatori non centrali può venir fuori un bel gruzzoletto. Grassi, Sepe, Inglese, Verdi, Ounas, Younes, Diawara… Ci sono calciatori da poter cedere ed anche importanti. Il Napoli sta provando ad accorciare il gap con la Juventus”.