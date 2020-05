Sky - Insigne-Napoli, primi contatti con De Laurentiis per il rinnovo! Pisacane nuovo agente, allontanate le ipotesi di un Mertens-bis

Un'amicizia forte, strutturata nel tempo. Lorenzo Insigne e Vincenzo Pisacane, però, ora saranno molto più che amici, uno l’assistito dell’altro come racconta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet:

"Calciatore pronto a sposare in toto la maglia Napoli il primo, agente pronto ad accogliere l’ennesimo napoletano nella sua scuderia. Sono già iniziati i primi dialoghi con la società di De Laurentiis per fare il punto sul futuro e nei prossimi giorni si approfondiranno ancora meglio.

Il Napoli vuole puntare forte sul suo capitano ed è pronto a presentargli un piano di rinnovo, valutando insieme col calciatore quale sia la strada migliore per il futuro.

L’addio a Raiola sembra ormai acqua passata e le ragioni resteranno private ancora per un po’. Allontanate per il napoletano le ipotesi di un Mertens-bis: un calciatore sostanzialmente senza agente e libero di trattare con un suo staff tecnico le proposte della società negli ultimi anni. Con l’arrivo di Pisacane per Insigne ci sarà un nuovo punto di riferimento"