Ultime notizie calcio mercato Napoli - Tanti top club, a partire dal Napoli, di Serie A hanno messo gli occhi da diversi mesi su Samuele Ricci, talentuoso centrocampista in forza all'Empoli. Adesso, però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ci sarebbe un inserimento deciso per lui da parte del Parma. Gli emiliani vogliono provare a chiudere in poco tempo, con il ragazzo che viene valutato 15 milioni dai toscani.

