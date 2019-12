Sky - Incontro Sassuolo-Barcellona, ai catalani piace Boga

Un colloquio più che positivo, come spesso succede quando intorno allo stesso tavolo ci sono i dirigenti di Sassuolo e Barcellona. E’ terminato pochi minuti fa l’incontro tra l’ad neroverde Carnevali, arrivato poco prima nell’hotel milanese dove alloggiano i catalani, e la dirigenza blaugrana.

Sinergia sui giovani

Il colloquio è servito per rafforzare ancora di più l’amicizia e il legame tre i due club, con Sassuolo e Barcellona che hanno anche parlato di alcune possibili sinergie soprattutto sui giovani per il prossimo giugno. La società catalana ha dato priorità al Sassuolo sui giovani talenti della loro rosa e allo stesso tempo ha chiesto di avere la priorità sui giocatori neroverdi che possono eventualmente interessare in futuro.

Si è parlato anche di Boga

Tra i nomi fatti, c’è stato anche quello di Jeremie Boga: l’esterno offensivo classe 1997 che – se confermerà le ottime prestazioni di questa prima parte di stagione – potrebbe interessare al Barcellona in futuro.

Lo riporta il collega di Sky, Gianluca Di Marzio