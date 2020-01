Ultime notizie calciomercato - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calciomercato – L’originale” sulle ultime di mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Offerta del Valencia per Florenzi. Il giocatore non sta giocando e vorrebbe conquistare l’Europeo, quindi sono in corso delle valutazioni da parte di tutte le componenti chiamate in causa”.