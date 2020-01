Ultime notizie mercato Napoli – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Tottenham insiste per Piatek ma continua a chiederlo in prestito mentre il Milan insiste per una cessione a titolo definitivo. La situazione può cambiare ma al momento è questa la situazione”.