Il Torino sta cercando un rinforzo offensivo, che faccia la differenza sulla fascia. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Simone Verdi, obiettivo numero uno per Mazzarri e Cairo praticamente da quando è iniziato il mercato. I granata ci stanno provando in tutti i modi per chiudere l'affare legato all'esterno azzurro, ma Ancelotti si sta opponendo alla cessione. Motivo per cui il Toro sta chiudendo per Idrissi dell'AZ.